Ansmes il medico sannita Giuseppe Maio eletto consigliere nazionale

Tempo di lettura: 2 minutiSi stanno completando in tutta Italia le elezioni degli organi dirigenziali dello sport per il nuovo quadriennio olimpico. Nel mondo dello sport provinciale c’è grande soddisfazione per l’elezione adell’di, che per il terzo quadriennio rappresenterà le “Stelle” sannite in seno al consiglio, guidato dal riconfermato presidenteFrancesco Conforti.Il dottore, ex primario dell’Ospedale “Rummo”, accanto all’attività professionale, ha svolto una lunga attività sportiva, e per questi motivi è stato insignito della “Stella d’Oro” dal Coniessendo protagonista nel mondo degli arbitri di calcio., infatti, dopo aver svolto l’attività arbitrale è stato per anni osservatore dei più noti direttori di gara nelle massime serie, successivamente ha fatto parte dell’antidoping per le partite di serie A, ed è attualmente referenteregionale dell’Aia.