Liberoquotidiano.it - "Anni di terapia per uscirne": il dramma di Martina Maggiore, cosa ha scoperto sul cellulare di Cesare Cremonini

Un dolore profondo, lacerante, difficile da superare, quello provato da, la ex di. I due hanno infatti vissuto una lunga sotria d'amore, iniziata nel 2018. Nel 2022 le prime voci sulla crisi, la rottura invece nel 2023, quando la modella confermò che sì, era finita. E oggiha deciso di raccontare la sua esperienza in un libro intitolato: ma che stupida ragazza, edito da Mugo Mursia Editore. Un libro che, nei fatti, è anche un sostanziale atto d'accusa nei confronti di. La, di professione modella, si racconta e racconta il libro in una intervista concessa a Oggi, spiegando che il racconto ruota attorno alla relazione con il cantautore bolognese. "Le favole, si sa, nascondono volti oscuri", ha premesso con amarezza.