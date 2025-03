Lanazione.it - Angelo Branduardi celebra San Francesco in musica. Prima nazionale di “Cantico“ nella Basilica di Assisi

Leggi su Lanazione.it

Un evento inperre gli 800 anni dalla stesura deldelle Creature, nell’anno del Giubileo.foto) inaugura adil suo nuovo tour “Il“ con un grande concerto in scena sabato alle 21Superiore di San: un viaggiole e spirituale attraverso la vita e le parole di San, figura simbolo di luce, povertà, letizia e poesia. “Ildelle Creature“ di San, il più antico componimento poetico in lingua italiana, non poteva non essere tra le ispirazioni di uno dei più raffinati cantautori italiani con una cifra stilistica inconfondibile che mescola la ricerca sullaantica, principalmente medievale e rinascimentale, con la tradizione folk delle più diverse provenienze geografiche. Come racconta lo stesso“Il” si ispira infatti alla figura solare e vitale del “Poverello di”.