Lanazione.it - Andrea Prospero, la sofferenza confidata a ChatGpt. E su Telegram la ricerca e l'acquisto dei farmaci

Perugia, 20 marzo 2025 –, risulta dalle indagini informatiche, aveva preso la decisione di togliersi la vita già da un po’. Già nel 2023 avrebbe cercato di acquistare ossicodone da un utente di una chat di, ma senza riuscirci in un caso. In un’altra conversazione, invece, secondo quanto emerso dalle indagini, sostiene di comprare il farmaco per rivenderlo e di valutare il modo migliore per reperirlo. Di sicuro, ci riesce il 20 gennaio scorso. Per 170 euro compra 7 pasticche che ritirerà poi il 24 in un locker del centro storico di Perugia. Contemporaneamente, ha ricostruito la Procura della Repubblica sulla scorta dei dati emersi dalle analisi della polizia postale, lo studente abruzzese compra benzodiazepine da un altro utente agganciato ancora una volta sul canale di messaggistica.