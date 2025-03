Thesocialpost.it - Andrea Prospero, i genitori dell’arrestato e chiedono scusa: “Siamo gente perbene”

Un gesto estremo maturato nel silenzio, ma dietro cui potrebbero celarsi attività illecite ancora tutte da chiarire. È quanto emerge dalle ultime novità sulla tragica vicenda di, il 19enne trovato morto nel suo monolocale a Perugia lo scorso gennaio, dopo aver assunto sette dosi di ossicodone, per un totale di 170 milligrammi, acquistate per 170 euro.Secondo la Procura di Perugia,stava cercando di togliersi la vita da sei mesi. Da qui l’apertura di un secondo fascicolo d’inchiesta, parallelo a quello già in corso per induzione o aiuto al suicidio, che ha portato all’arresto di un giovane romano.Le indagini si allargano: sotto la lente dispositivi e materiali digitaliIl nuovo filone investigativo riguarda il contenuto di sim, telefoni cellulari, pc e carte di credito ritrovati nel monolocale del ragazzo.