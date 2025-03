Metropolitanmagazine.it - “Andrea Damante e Elisa Visari presto genitori”, lo scoop

Leggi su Metropolitanmagazine.it

L’amore traedpotrebbe ricevere un grande boost nelle prossime settimane. Pare, infatti, che la coppia possa essere in dolce attesa. La relazione tra i due è sempre stata piuttosto chiacchierata, frutto anche delle storie passate soprattutto per l’ex volto di Uomini e Donne, ex di Giulia De Lellis.Dal profilo ufficiale su Instagram dell’esperta di gossip Deianira Marzano, ecco la segnalazione sulla presunta gravidanza della. Nella storia dell’esperta si leggono le parole di un utente: “Da fonti attendibili (care amiche sue) laè incinta di, partorirà a settembre. In settimana l’annuncio”. Sono state queste le parole arrivate alla Marzano con tanto di richiesta di rimanere anonima. L’esperta, va detto, ha preferito, per ora non commentare.