Sport.periodicodaily.com - Andorra-Lettonia: le probabili formazioni

Leggi su Sport.periodicodaily.com

Gara valida per la prima giornata del gruppo k di qualificazione ai Mondiali 2026. Gli ospiti partono favoriti e vogliono iniziare con il piede giusto sul campo dei padroni di casa che ambiscono soltanto a non sfigurare.si giocherà venerdì 21 marzo 2025 alle ore 20.45 presso lo stadio Nazionale dila Vela.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I padroni di casa non vincono una gara di una competizione ufficiale da quasi tre anni. Da allora soltanto delusioni e la magra consolazione del successo in amichevole contro San Marino. I lettoni ripartono dalla retrocessione in Lega D evitata per miracolo, grazie al rendimento peggiore di Azerbaijan e Lituania.LE(5-4-1): I. Alvarez, Borra Font, San Nicolas, C. Garcia, I.