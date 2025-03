Lapresse.it - Ancona, un morto in incidente in A14 : le immagini del furgone accartocciato

Leggi su Lapresse.it

Unsi è scontrato con un autocarro questa mattina sulla A14 in direzione sud, al chilometro 210 all’altezza di Montemarciano, in provincia di. I Vigili del fuoco di Senigallia hanno estratto i due passeggeri del, uno è stato ricoverato in gravissime condizioni mentre l’altro èpoco dopo per la gravità delle ferite riportate. Sul posto sono intervenuti il personale sanitario del 118 e la Polizia stradale per i rilievi del caso.