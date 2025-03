Ilrestodelcarlino.it - Anche bar e negozi ’ciceroni’ per i turisti

Offrire un’informazione e un’accoglienza più capillare sul territorio aiche visitano Carpi. È questo l’obiettivo del Comune di ‘diffondere’ l’Ufficio di Informazione e accoglienzaca (Iat) in più punti della città, coinvolgendo esercizi commerciali, alberghi, agenzie di viaggio, edicole, bar e ristoranti. Il percorso per la creazione dello Iat diffuso, approvata con delibera della giunta, è iniziato con la pubblicazione di un avviso pubblico, on line sul sito istituzionale, per raccogliere le manifestazioni di interesse di operatorici, commerciali, artigianali e di associazioni di promozione sociale o altre forme associative collocate nei luoghi dove si concentrano i flussici. "Con l’attivazione dello Iat diffuso - spiega l’assessora al Commercio e turismo Paola Poletti - puntiamo a offrire un’informazione più flessibile e vicina al turista e una nuova forma di accoglienza, più direttamente a contatto con la vita della città.