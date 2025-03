Ancelotti parla chiaramente di Nico Paz | È nostro lo stiamo guardando e sta andando molto bene …

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-19 19:29:00 Il web è in trepidazione:Paz Sta facendo una stagione memorabile in lui, con sei gol e sei assist, L’ex madridista si sta consacrendo come una delle più grandi rivelazioni della lega italiana. Per tutto questo è stato Real Madridattentoincluso il loro allenatore, Carloche dopo aver ricevuto il trofeo Masterlli, Ha elogiato l’argentino.“È uno dei nostri, loseguendo, sta, non ho dubbi, alla fine della stagione decideremo cosa fare. Se devo dare consigli a un giovane allenatore . Penso che la pazienza sia di grande qualità” Disse l’italiano.Ha ancheto di altri problemi, come calendarioche sembra infinito e che le istituzioni pertinenti dovrebbero Tenere conto dei giocatori per prendersi cura di loro e quindi il rischio di infortuni è ridotto.