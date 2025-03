Ilfattoquotidiano.it - Anantara Concorso Roma, tornano in scena le auto d’epoca nella Capitale

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Lariscopre le sue radicimobilistiche con, evento che dal 24 al 27 aprile celebra il legame tra la Città Eterna e il mondo delle. Non tutti sanno che il primod’eleganza italiano si svolse a Torino nel 1923, mentreospitò la sua prima edizione nel 1926, in un’epoca in cui l’non era solo un mezzo di trasporto, ma un oggetto di stile e distinzione sociale. La formula dei concorsi si è poi evoluta tra gli anni ’60 e ’70: alle “vetture contemporanee” si aggiunsero quelle vintage e dalla pura eleganza si è passati anche alla valutazione anche della conservazione e dell’originalità.Oggi, grazie adHotels & Resorts,si riappropria del suo ruolo nel circuito internazionale dell’heritagemobilistico, affiancandosi a concorsi storici come Pebble Beach, Villa d’Este e il recente The Ice di St.