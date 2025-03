Iodonna.it - Ana de Armas è un'ex danzatrice che diventa una spietata assassina per vendicare la sua famiglia

Azione, vendetta e il fascino di un personaggio misterioso come Eve Macarro,russa che. Spin-off della saga di John Wick, diretto da Len Wisemannell e sale italiane dal 6 giugno, Ballerina ha come protagonista Ana De, scatenatissima nel trailer appena diffuso da Lionsgate in cui compare anche Keanu Reeves. Lo spietato Wick è ancora vivo e vegeto e viene inviato a toglierla di mezzo.Ana denei panni di Eve e Keanu Reeves in quelli di John Wick nel film “Ballerina”. (Courtesy of Lionsgate)Il trailer di Ballerina, spin-off di John Wick con Ana deQuesto spin-off è ambientato tra John Wick 3 – Parabellum e John Wick 4. Il personaggio di Eve Macarro era apparso brevemente in John Wick 3, con un’elegante interpretazione de Lo Schiaccianoci: in quell’occasione fu interpretata da Unity Phelan.