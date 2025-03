Superguidatv.it - Amici24, Dandy deve abbandonare la scuola prima del serale: il motivo | VIDEO

Quando mancano due giorni allapuntata delladi. Nel daytime andato in onda oggi, giovedì 20 marzo 2025, abbiamo vistoil messaggio che i genitori hanno mandato ai concorrenti della squadra formata da Anna Pettinelli e Deborah Lettieri e poi è arrivata la brutta notizia per. Per un problema fisico, l’allievo ha dovuto lasciare laperò ha voluto ringraziare tutti e ha lasciato delle faccine e dei cuoricini sui letti di ogni suo compagno. Alla fine ha anche ringraziato la produzione e con sulle spalle la maglia oro ha lasciato la. Ecco ilMediaset.