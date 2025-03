Isaechia.it - Amici 24, un allievo deve abbandonare la scuola a pochi giorni dalla prima puntata dal serale: ecco chi e perché

Nel daytime diandato in onda nel pomeriggio è arrivata una notizia che ha lasciato tutti gli allievi in casetta basiti, ovvero l’uscita di Dandy.Il ballerino, tra le lacrime, ha salutato i suoi compagni e il motivo è riconducibile al fatto che è sopraggiunto un problema fisico che non gli permette di affrontare ildel programma, che prenderà ufficialmente il via sabato prossimo.le sue parole a riguardo:Volevo ringraziare tutti quanti, tutte le persone che lavorano qua. A tutto lo staff, partendo da tutte le persone, autori, produzione, fonici, costumisti, sartoria, da chi ci guarda, da chi ci dice di fare cambio batterie. Da chi ci controlla 24 ore su 24, dai professori, ai professionisti, coreografi, direttore artistico. Ringrazio tutti i compagni, non voglio lasciare nessuno, grazie veramente.