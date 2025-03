Movieplayer.it - Amici 24, spoilerati i giudici del serale? Dopo Amadeus, spunta il nome di una nota ballerina

Leggi su Movieplayer.it

L'ufficialità dovrebbe arrivare nel corso della giornata di venerdì ma in merito aideldi24 pare che i giochi siano già conclusi. Dai rumor ci sono conferme ma anche una sorpresa. Manca pochissimo alla prima puntata deldi24 che andrà in onda nella serata di sabato 22 marzo su Canale 5.che la squadra dei 16 allievi è stata formata, si attendono notizie in merito sui tre. Nelle scorse settimane sono trapelati alcuni nomi ma, secondo le ultime indiscrezioni, il trio sarà composto da due uomini e una donna. L'annuncio non è stato ancora ufficializzato ma Maria De Filippi avrebbe fatto la sua scelta. Confermati idi24? C'è ildi unaCome riportano le indiscrezioni trapelate in rete, l'ufficialità in .