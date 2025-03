Latuafonte.com - Amici 24 anticipazioni 22/03: web in fiamme per Daniele e Jacopo, il più amato in studio

Leggi su Latuafonte.com

Sabato 22 marzo 2025 va in onda la prima puntata del Serale della 24esima edizione didi Maria De Filippi. L’appuntamento non andrà in onda in diretta, ma è stato registrato proprio stasera. Tramite letrapelate sul web e sui social network è possibile scoprire cosa sta accadendo. Innanzitutto, va detto che Dandy non è presente, in quanto ha dovuto lasciare il talent show di Canale 5 a causa di un infortunio. Intanto, sui social network si accendono le polemiche su ciò che è accaduto nelloSol, Senza Cri e Antonia. Ma vediamo insieme le, tra ballottaggi, sfide e chi è stato eliminato.24Serale prima puntata e prime polemicheLeggi anche:24, chi è Luk3: età, nome vero, di dov’è, fratelli, fidanzata, InstagramLeggi anche:24, chi è TrigNo: età, nome vero, origini, Instagram, altroNel corso della registrazioni sono subiti stati confermati come giudici Amadeus, Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio.