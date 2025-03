Dayitalianews.com - Amici 2025: ecco chi sono i giudici del serale

Secondo fonti di Adnkronos, la nuova giuria deldipotrebbe essere composta da tre volti di spicco dello spettacolo italiano: Amadeus, Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario. Il talent show di Maria De Filippi tornerà in onda sabato in prima serata su Canale 5, e mentre si attende la conferma ufficiale, questi nomi sembrano essere ormai certi per sedere in giuria.Amadeus, Malgioglio e la sorpresa di Elena D’AmarioSe la presenza di Amadeus e Cristiano Malgioglio era già nell’aria da settimane, la vera sorpresa è Elena D’Amario, ballerina e coreografa di fama internazionale. Dopo aver partecipato alla nona edizione di, la D’Amario è stata notata da David Parsons, entrando nella prestigiosa Parsons Dance Company e costruendo una brillante carriera nel mondo della danza.