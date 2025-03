Dilei.it - Amadeus e Giovanna Civitillo, la verità sulla “lite” in una foto

Leggi su Dilei.it

è uno dei volti più amati della televisione italiana.è la sua bella consorte nonché showgirl. Inevitabile che siano bastati alcuni scatti rubati nel corso di una “” a sollevare un polverone: gridare alla crisi quando si parla di coppie note come la loro è (quasi) all’ordine del giorno. I detrattori non vedevano l’ora di sentir scricchiolare un amore che dura ormai da quasi 16 anni, ma ci è voluto poco a spegnere gli animi. Il conduttore ha condiviso su Instagram unache pone fine a un argomento di discussione di cui potevamo fare a meno., la “” e la presunta crisiA scatenare le voci su una presunta crisi, o comunque a mostrare la “” trae la moglieè stato il settimanale Oggi, che ha pubblicato alcune immagini in cui la coppia appare visibilmente agitata.