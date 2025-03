Liberoquotidiano.it - Amadeus e Giovanna Civitillo, al parco finisce male: come li sorprendono i paparazzi

e la mogliehanno litigato. E fin qui nulla di nuovo. Capita sovente che coppie innamorate affrontino alcuni momenti di discussione. Ma il confronto tra i due non sarebbe avvenuto all'interno delle mura domestiche. Ma in pubblico, in undi Milano davanti a ignari passanti e jogger mattinieri. Non è accaduto niente di clamoroso, per carità. Ma le immagini diffuse dalla rivista Oggi mostrano un clima piuttosto teso tra il conduttore e la compagna a cui non eravamo abituati. Solamente una settimana fa, la coppia si era mostrata felice al concerto di Jovanotti. Tra l'altro lo stesso evento a cui hanno assistito Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera.ha condiviso sulla sua pagina Instagram diverse foto e un video della serata e persino un selfie scattato con Jovanotti dopo lo show.