Calciomercato.it - Alto tradimento, Osimhen dagli acerrimi rivali senza clausola

Le ultimissime sul futuro dell’attaccante nigeriano di proprietà del Napoli, che sta segnando a raffica con la maglia del GalatasarayCome era ampiamente prevedibile, Victorsta trascinando il Galatasaray alla conquista della Super Lig.(LaPresse) – Calciomercato.itL’attaccante nigeriano, sbarcato ad Istanbul a settembre, con la formula del prestito, per vestire il giallorosso, è diventato subito un protagonista assoluto della sua squadra. Così in ventidue partite fin qui giocate in campionato, i gol segnati sono stati venti, oltre a quattro assist. Non sono mancati i centri in Europa League, ben sei in sette match. Il Galatasaray è dunque lì, in testa alla classifica della Super Lig con 71 punti, frutto di 22 vittorie e 5 pareggi.