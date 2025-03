Anteprima24.it - Alto Calore, parte il processo sui corsi “fantasma”: 10 imputati

Tempo di lettura: < 1 minutoDalla indebita compensazione fiscale alla emissione di fatture inesistenti, ma anche peculato e false comunicazioni sociali. Comincia domani ad Avellino ildi primo grado nei confronti di diecia vario titolo per i presuntidell’.L’inchiesta della procura di Avellino, avviata nel febbraio del 2023 dai pm Luigi Iglio e Vincenzo Toscano, ha fatto emergere la presunta organizzazione didi formazione per i dipendenti che in realtà non sarebbero mai stati svolti. Oltre ai titolari di sei società a cui vennero affidati i progetti di riqualificazione del personale, tra glispiccano l’ex amministratore unico di, Michelangelo Ciarcia, e un suo stretto collaboratore. Ciarcia deve anche rispondere di peculato e false comunicazioni sociali per aver inserito nel bilancio della Spa da lui guidata compensazioni indebite per il credito d’imposta, maturate dal 2019 al 2021, per quasi 400 mila euro.