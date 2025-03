Anteprima24.it - Altavilla, Caserma dei Carabinieri intitolata al Maresciallo Pepicelli

Tempo di lettura: 2 minutiIld’alloggio deiM.A.V.M. Francescocominciò la sua carriera, nel 1926, come volontario nella Legione dei Realidi Roma. Promosso vicebrigadiere nel 1934, l’anno dopo fu mobilitato in Africa Orientale e partecipò all’aggressione fascista all’Etiopia. Rimpatriato nel 1938 e promosso brigadiere,comandò diverse stazioni deinel Lazio, sino a che, nel 1940, fu chiamato alla segreteria del capo di stato maggiore dell’Arma e promossod’alloggio.L’8 settembre del 1943, prese parte alla Guerra di liberazione nelle file della Resistenza romana, operando con la formazione partigiana “Generale Caruso”. Impegnato in numerose azioni, il sottufficiale fu arrestato il 18 marzo 1944 dalle SS Tedesche.