Ilrestodelcarlino.it - Alluvioni e terremoti, la polizza è d’obbligo

Dalla fine di marzo entra in vigore l’obbligo delle polizze anticatasfrofe, obbligatorietà che coinvolge il mondo delle imprese. ’Tutela il tuo business’ è il titolo del seminario che si svolto l’altro giorno nella sede di Confcommercio, in città. "Il nostro ruolo come Confcommercio – dice Marco Amelio, presidente provinciale di Confcommercio Ferrara – è quello sempre più di erogare consulenze oltre che servizi che permettano non solo di accompagnare gli imprenditori ma di prevedere e scegliere i percorsi più adeguati: dal credito, alla sicurezza sul lavoro, dagli aspetti assicurativi al welfare ampliando la platea degli strumenti già forniti fin dalla nostra fondazione nel 1946. Una ricorrenza alla quale dedicheremo un serie di appuntamenti nel corso dei prossimi mesi per dare voce alle tante eccellenze dell’universo del sistema Confederale, dal terziario allo sport, dalla cultura alle libere professioni".