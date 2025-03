Ilfattoquotidiano.it - “All’inizio era divertente, poi è diventato un incubo. Mi sono ritrovato con un ammasso doloroso”. Si inietta silicone nel pene per ingrandirlo, il racconto del 60enne pentito

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Eraun ‘blob’. Era, scomodo per dormire, scomodo per fare sesso. era arrivato il momento”. Inizia così ildi un uomo di 60 anni, proveniente dalla California meridionale e operante nell’industria dell’intrattenimento per adulti, che si è rivolto a un chirurgo plastico per porre fine a undurato anni: uningrossato fino a cinque volte le sue dimensioni normali, a causa di ripetute iniezioni di. L’uomo, di cui non è stata rivelata l’identità, ha raccontato di aver iniziato a sottoporsi a queste iniezioni a Tijuana, in Messico, 17 anni fa, per aumentare le dimensioni del suo organo genitale e migliorare la sua autostima. “era”, ha confessato, “ma sembrava che stessi cercando di recuperare e di farlo sembrare un po’ meglio con ogni iniezione, e non ha funzionato”.