Arezzonotizie.it - Allevatori e pastori per la coesistenza coi grandi predatori: al via un progetto di volontariato

IldiPasturs offre la possibilità di vivere per almeno due settimane in una azienda agricola nel Parco, condividendo la vita del pastore e molte delle sue mansioni quotidiane. Per poter prendere parte all'edizione 2025 basta essere maggiorenni: non ci sono limiti di età.