Allenatore Roma, anche Italiano piace: due ostacoli per la Roma

Nela pausa per le Nazionali ha portato un po’ di calma nell’ambiente, ma d’altro canto non ci aspettavamo nulla di diverso. La triste notizia dell’operazione di Dybala sta catalizzando l’attenzione, ma c’è un club che nel frattempo si sta muovendo su temi importanti per il futuro, da possibili nomi per il mercato estivo, ad una questionedestinata ad infuocare i prossimi mesi. La sensazione è che nessun annuncio ufficiale verrà fatto prima di fine stagione, ma la lista di nomi si allunga, conquello di Vincenzopresente.Il Messaggero e La Gazzetta dello Sport lo pongono come uno dei profili che piùalla, e i motivi sono piuttosto ovvi: l’ampia gavetta fatta gli sta permettendo ora di ottenere ottimi risultati, prima portando la Fiorentina a disputare tre finali (Coppa Italia e Conference League) in due anni e poi trascinando un Bologna privo di Zirkzee e Calafiori al momentaneo 4° posto della classifica.