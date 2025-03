Juventusnews24.com - Allegri Milan, nuove conferme: contatto tra Furlani e l’ex Juve! Il tecnico è il candidato forte per la panchina dei rossoneri. Cosa filtra

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, piovonotra. Prima telefonata esplorativa con il. I dettagliNegli scorsi giorni, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ci sarebbe stato un importantetelefonico tra Giorgioe Massimilianotramite un amico in comune. Si sarebbe trattato di una prima telefonata solamente esplorativa, per conoscersi, e magari da approfondire più avanti. Per, attualmente impegnato a Dubai per eventi commerciali,rappresenta ilper ladel.Leggi suntusnews24.com