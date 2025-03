Lanazione.it - Alla Casa della Musica un viaggio nel repertorio lirico dai grandi classici alla contemporaneità

Arezzo, 20 marzo 2025 – Prosegue la stagione di concerti RiCreando Oltre il Suono, organizzata dall’Associazione Le 7 Note di Arezzo in collaborazione con Fondazione Guido d’Arezzo. Venerdì 21 marzo, alle 19, al CaMu –di Arezzo, all’interno del suggestivo PalazzoFraternita dei Laici (ingresso da via Vasari 6), va in scena il programma “Il paese del sole. sogno”, con il tenore Francesco Ciotola e la pianista Nadia Testa. Una carrellata di brani che spaziano da celebri arie d’opera (Verdi, Puccini, Tosti) fino alle canzonitradizione italiana e napoletana, con una dedica speciale a Luciano Pavarotti di cui ricorrono i 90 anni dnascita. La stagione è realizzata con il sostegno di MinisteroCultura, Regione Toscana, Comune di Arezzo, Fondazione Guido d’Arezzo, Fondazione CR Firenze e con la sponsorizzazione di TCA Spa.