Ilgiorno.it - Alioscia dei Casino Royale e il caso Leoncavallo: “Non è un luogo, è una storia. E certo Milano gli deve qualcosa”

Leggi su Ilgiorno.it

fratricida.lo cantava già nel 1997. Che nonostante il successo di “CRX” (album cult dei suoi), non è che le cose in città andassero via dritte: crescevano le disuguaglianze sociali, il mercato alzava i gomiti. Nei centri sociali si ballava e si resisteva al crollo delle ideologie. O almeno ci si provava. Perché a distanza di trent’anni il paziente è peggiorato. A chi chiedere quindi se non a lui una riflessione sule il suo destino? In bilico frae trasloco., cos’è il? “Undi passaggio e di incontro, capace di proporre delle modalità d’ingaggio alternative al mercato e all’intrattenimento. Mi considero un figlio legittimo, pur portando avanti percorsi paralleli”. Le nottate al centro sociale? “Fumo, birre, musica.