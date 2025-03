Lanazione.it - Alimentazione: Coldiretti Arezzo in marcia a Parma per trasparenza e sicurezza cibo creato in laboratorio

Leggi su Lanazione.it

, 20 marzo 2025 –inperinLe rassicurazione dell’Efsa alla richieste di: si agli studi medici clinici e preclinici prima di dare via libera a cibi a base cellulare le cui conseguenze per la nostra salute sono ancora sconosciuti. Anche tanti sindaci a fianco degli agricoltori. Dal ruolo dell’Europa, che deve essere più forte e coraggiosa anche nel dare risposte per la difesa del reddito degli agricoltori e per la tutela della salute dei cittadini alle storiche battaglie sullasui cibi fatti income la carne, il pesce o il latte in vitro e sui prodotti ultraformulati il cui impatto sul nostro organismo è ancora del tutto sconosciuto. Una nutrita delegazione di agricoltori aretini si è unita alla marea gialla che aè scesa di nuovo in piazza per chiedere all’Efsa che vengano fatti studi medici clinici e preclinici, prima di dare il via libera ai cibi cellulari e di fermentazione di precisione, per tutti i prodotti compresi quelli già presentati prima del 1 febbraio 2025.