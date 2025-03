Bergamonews.it - Algua, è morto il 67enne caduto in una scarpata

. Èall’ospedale Papa Giovanni di Bergamo il, Giuseppe Ghirardi della frazione Rigosa, che era rimasto ferito dopo aver battuto contro un albero dopo un volo di circa 10 metri in una.Mercoledì 19 marzo, poco prima delle 17, Ghirardi aveva riportati traumi al volto, al torace e al braccio ed era stato trasferito in elicottero all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo.Viste le sue gravi condizioni sul posto era atterrato anche l’elisoccorso, oltre ad un ambulanza e al personale di Areu, per le prime cure sul posto. leggi anche Val brembana, cade in unae si schianta contro un albero: grave