Ilgiorno.it - Algua, cade in una scarpata mentre taglia un albero: 67enne muore in ospedale

Bergamo, 20 marzo 2025 – È morto, nella notte tra mercoledì e giovedì, all'Papa Giovanni di Bergamo, Giuseppe Ghilardi, ilche era rimasto ferito dopo essere scivolato per una decina di metri in unava unad, in frazione Rigsa, nelle Bergamasca. L’incidente risale a mercoledì 19 marzo, poco prima delle 17: nella caduta Ghirardi aveva battuto con violenza la testa contro un altroe aveva riportato traumi al volto, al torace e al braccio. Era stato trasferito d’urgenza in elisoccorso al Papa Giovanni, dove è morto nella mattina di giovedì.