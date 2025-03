Movieplayer.it - Alec Baldwin interrompe la moglie sul red carpet, la reazione innervosita di lei non si fa attendere

Leggi su Movieplayer.it

Helenaè stata interrotta dal marito durante un'intervista nel corso di un evento e si è arrabbiata con il partner. Helena, ex istruttrice di yoga edi, ha perso la pazienza con il marito durante un'intervista sul redad un recente evento pubblico. Nel corso della chiacchierata con la stampa, la signorastava cercando di spiegare in che modo il reality Thes abbia influenzato il modo in cui crescono i loro figli.zittito dallaHelena"Ogni genitore sa che la routine è fondamentale. O meglio, è la regina o il re. La routine è la chiave, diciamo così" ha scherzato"La routine è essenziale". Helenaha .