Thesocialpost.it - Alcolock, il dispositivo che blocca l’auto se hai bevuto: come funziona, chi dovrà installarlo e quando diventerà obbligatorio

Leggi su Thesocialpost.it

C’è un sistema che si chiamae che potrebbe presto diventarein Italia, già a partire da luglio 2025, salvo obiezioni dell’Unione Europea. Il decreto, parte della riforma del Codice della Strada entrata in vigore il 14 dicembre 2024, è attualmente al vaglio di Bruxelles per un periodo di revisione di 90 giorni. Ma che cos’è l’? L’è unelettronico che impedisce l’avvio del motore se il guidatore ha un tasso alcolemico superiore a una soglia prestabilita.un etilometro digitale: il conducente deve soffiare in un boccaglio prima di accendere. Se il sistema rileva alcol oltre il limite consentito,non parte. Questo strumento mira a prevenire incidenti causati dalla guida in stato di ebbrezza e ridurre il rischio di recidive tra i conducenti sanzionati.