Alcaraz prende le distanze dalla denuncia del sindacato di Djokovic

“Quel comunicato è stato sornte per me, perché nessuno me ne aveva parlato”. Carlosè atterrato a Miami per giocare il secondo Masters 1000 della stagione 2025. Dopo essesi fermato alla semifinale di Indian Wells, lo spagnolo ha parlato alla stampa nel media day e, tra i temi affrontati, gli è stato chiesto un commento in merito alla causa depositata daldei tennisti co-fondato da Novakcontro l’Atp, la Wta e altri organi di governo del tennis.“Ieri ho visto sui social media che hanno inserito nei documenti qualcosa che ho detto in una conferenza stampa tempo fa e di questo non ne ero al corrente”, ha precisato. “Onestamente non supporto quella lettera, poiché non ne ero al corrente. Ci sono cose su cui sono d’accordo, ci sono altre cose su cui non sono d’accordo.