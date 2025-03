Noinotizie.it - Alberobello: i vincitori del premio giornalistico Tommaso Francavilla Decima edizione

Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di:Si è tenuta ieri pomeriggio, presso la Sala Consiliare Gianpiero De Santis del Palazzo Municipale ad, la cerimonia di premiazione dei giornalisti in gara per aggiudicarsi ilNazionale. Ecco i premiati: due gli ex aequo per la sezione Scuole di Giornalismo, Maria Antonietta Mastropasqua e Antonio Solazzo, per la sezione Radio/Tv, Chiara Curci di TrmNetWork e per la sezione Carta stampata, Stefania Leo di Cibo Today.L’iniziativa, giunta alla sua, è dell’Associazione Culturale ETRAS E.T.S. di Castellana Grotte, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio Regionale della Puglia, dei comuni die di Castellana Grotte e dell’Ordine dei giornalisti di Puglia.