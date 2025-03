2anews.it - Al via “Ramayana”, le domeniche in stile balinese firmate Rama Beach

Esclusivi dj set, performance live e tanto relax. Al via “”, lein. Suggestive performance live, sound experience, coinvolgenti dj set, piatti healthy, cocktail deliziosi e tanto relax. Sono gli ingredienti principali di “”, l’appuntamento domenicale targato(Varcaturo – Caserta), per chi è in cerca di sano .