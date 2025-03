Lanazione.it - Al via "Pisa per la Sla". Meeting internazionale

Un evento scientifico che riunisce esperti nella ricerca clinica sulla sclerosi laterale amiotrofica, bioingegneri ed informatici, con l’obiettivo di discutere le potenzialità che l’intelligenza artificiale può offrire nel potenziare la ricerca in questo campo, dalla diagnosi al trattamento. Domani e sabato nell’aula magna storica della Sapienza si svolgerà l’Internationalper la Sla, l’evento è stato presentato stampa a Palazzo Gambacorti alla presenza del vicesindaco Raffaele Latrofa dell’assessora al sociale Giovanna Bonanno, di P Gabriele Siciliano, professore ordinario di neurologia all’Università di, Francesco Durante, presidente Rotary ClubPacinotti, Alessandro Porcelli, presidente Aisla Toscana Nord Ovest. In occasione del convegno viene discusso il ruolo dell’intelligenza artificiale nell’analisi di grandi quantità di dati, dalle informazioni genetiche all’imaging cerebrale, al fine di identificare modelli e biomarcatori per diagnosi sempre più precoci, analizzando come questo strumento possa contribuire a progettare sperimentazioni cliniche più efficaci.