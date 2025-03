Lanazione.it - Al via il nuovo ciclo di incontri dal titolo “La via dei torocchi”

Arezzo, 20 marzo 2025 – Inizia sabato prossimo, 22 marzo, undidal“La via dei”, organizzato presso la propria sede in via Alessandro Dal Borro, in zona Pescaiola), dall’Associazione Archeosofica di Arezzo e che si svolgerà ogni sabato pomeriggio in quattro appuntamenti consecutivi con inizio alle ore 17,00. Nel corso deglisaranno presentate e approfondite alcune tematiche relative all’origine, alla diffusione e alle tante curiosità di questa antichissima “tradizione”. Infatti secondo alcuni studiosi, l’origine dei tarocchi, oggi conosciuti dai più come “carte” da gioco, si perderebbe nella notte dei tempi, addirittura in quel “magico” Egitto culla della Tradizione Arcaica, dove fu scritto un “Libro Muto” composto da 22 Arcani Maggiori e 56 Arcani Minori.