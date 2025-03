Davidemaggio.it - Al Grande Fratello va in scena la riconciliazione cringe tra Shaila e Lorenzo

Soltanto una settimana fa, Lory Del Santo è stata ospite alper cercare attori per la sua nuova serie. Provini che avrebbe probabilmente anche evitato se avesse assistito alla sceneggiata alla The Lady messa su, ieri notte, daGatta eSpolverato. Tra abbracci, balli e limoni spassionati a favor di telecamera, i due si sono improvvisamente chiariti e riuniti, dopo la burrascosa rottura, dando vita a momentie discorsi al limite del surreale. Proprio come accade nell’iconica, si fa per dire, serie della Del Santo.Dopo avergli riservato ogni tipo di accusa, incolpandosi di essere stata “con uno così”, tutto è (ri)partito quandoha cominciato a parlare conin giardino. L’ex velina ha così ammesso che “mi dispiace di tutto quello che ci siamo combinati”.