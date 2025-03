Baritoday.it - Al Demodè Club il party Erasmus dedicato a San Patrizio

Leggi su Baritoday.it

Venerdì 21 marzo al Demodédi Modugno (Ba) giunto quest’anno alla sua venticinquesima stagione, sarà proposto il “Saint Patrick”, una grande festa tutta di verde in onore del santo patrono dell’Irlanda, che vedrà esibirsi in consolle i dj Moskino e Dario D.Il primo, in.