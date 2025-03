Quifinanza.it - Al Consiglio europeo si decide il futuro tra riarmo e difesa comune

Oggi e domani, 20 e 21 marzo, Bruxelles si trasforma in un’arena diplomatica, dove si intrecciano dossier esplosivi e vecchie tensioni mai risolte. La guerra in Ucraina, la corsa alla competitività e ildellaeuropea dominano un vertice che mette alla prova la tenuta politica dell’Unione. Sullo sfondo, il rebus del nuovo bilancio e l’incognita migratoria.europea: più tecnologia, meno dipendenzaL’autonomia militare dell’Europa non è più una questione teorica. I leader discuteranno di investimenti in sistemi diaerea, tecnologie per la guerra elettronica e mobilità militare. L’integrazione di droni, cyber intelligence e armamenti avanzati diventa un obiettivo concreto, soprattutto alla luce del “libro bianco sullaeuropea”, che traccia la rotta per una maggiore indipendenza strategica.