Airport Theory | la folle sfida TikTok che ti fa arrivare in aeroporto 15 minuti prima della chiusura del gate

incon largo anticipo, rilassarsi in lounge, fare shopping, godersi un pasto o un drinkdel volo? Roba da “boomer”. La nuova tendenza tra i viaggiatori più giovani, lanciata su, si chiama “” ea fare tutto in 15: dal varco d’ingresso fino ald’imbarco. Un’impresa che, in piena stagione di vacanzeverili, sta diventando sempre più popolare (e rischiosa). Secondo Google, le ricerche di “” sono al massimo storico per il secondo mese consecutivo. E persino la TSA (Transportation Security Administration), l’agenzia statunitense per la sicurezza nei trasporti, ha lanciato un avvertimento ironico su X: “consigliamo di testare la ‘’, ma sarà molto imbarazzante se la provate di domenica e vi siete dimenticati di spostare avanti l’orologio.