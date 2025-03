Quotidiano.net - Aigab: Nuova Circolare del Viminale su Identificazione Tecnologica degli Ospiti

Esprime soddisfazioneAssociazione Italiana Gestori Affitti Brevi al termine dell'incontro odierno, che fa seguito a quello del 23 dicembre scorso, convocato aldal ministro Piantedosi sul tema relativo all'delle persone ospitate nelle strutture ricettive. "Prima di Pasqua, ilemanerà unache andrà ad integrare quella del 18 novembre nella quale verranno esplicitati diversi strumenti tecnologici, con diversi gradi di complessità, in modo tale che gli operatori più strutturati potranno utilizzare strumenti più complessi e diversamente host e proprietari che gestiscono da sé il proprio immobile potranno strumenti più semplificati" spiega il presidente Marco Celani, che in questi mesi ha continuato a dialogare con ilribadendo la richiesta di validare con urgenza il riconoscimentoda remoto tramite processi tecnologici come alternativa alla compresenza fisica; processi tecnologici che i gestori professionali di affitti brevi già utilizzano e che sono in grado di garantire il riscontro dell'ingressonelle case.