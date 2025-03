Ilrestodelcarlino.it - Ai Weiwei: la sua vita in un fumetto con ’Zodiac’

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Stasera 18 il MAMbo di via Don Minzoni ospiterà la presentazione del graphic memoir Zodiac, dell’artista e dissidente Ai, disegnato da Gianluca Costantini con la sceneggiatura di Elettra Stamboulis che, presenti all’incontro, dialogheranno con il direttore del MAMbo Lorenzo Balbi. Prendendo spunto dai dodici segni dell’oroscopo cinese, Ai, artista e dissidente politico, racconta la storia della Cina intrecciandola con quella della suae della propria evoluzione artistica, approdando a una riflessione sul ruolo dell’arte e dell’artista nel mondo. Disegnato da Gianluca Costantini e con la sceneggiatura di Elettra Stamboulis, Zodiac dedica particolare attenzione ai mesi trascorsi da Aiin prigione, la sua infanzia in esilio, e la difficile decisione di lasciare la famiglia per studiare arte in America.