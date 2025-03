Lanazione.it - Agriumbria, l’anno dei 100mila. Nuovi progetti e modelli di sviluppo

Leggi su Lanazione.it

Una ‘vetrina’ che, giunta all’edizione numero 56, si conferma come punto di riferimento assoluto per l’agricoltura, la zootecnia, l’alimentazione, l’innovazione e l’aggiornamento e tanto altro ancora. È ’’ in programma dal 28 al 30 marzo a Umbriafiere. "L’obiettivo di questa edizione è quello di avvicinarci alla soglia deivisitatori. Lo scorso anno la tre giorni ne aveva richiamati poco meno di 90mila, traguardo raggiunto grazie a una crescita esponenziale anno dopo anno: nel 2011 gli ingressi erano stati 60mila. Uno storico di tutto rispetto che si rileva anche sul lato espositori, passati dai 369 di quindici anni fa agli attuali 451, a fronte peraltro di oltre 600 richieste pervenute". Così Stefano Ansideri, presidente di Umbriafiere Spa, intervenendo ieri alla presentazione ufficiale insieme a Erigo Pecci, sindaco di Bastia Umbra e in collegamento video, Simona Meloni, assessore alle Politiche agricole e agroalimentari della Regione Umbria.