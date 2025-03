Lanazione.it - Aggressione nella notte, un giovane in ospedale: “Sono stato assalito da 10 persone”

Leggi su Lanazione.it

Pisa, 20 marzo 2025 – “aggredito da 10”. In un italiano misto a inglese, unstraniero ha raccontato ai soccorritori di essereaccerchiato in pieno centro e ferito. In effetti, il 22enne di origine egiziana ètrovato sanguinante. Da qui è scattato l’allarme. È successo la sera di martedì intorno alle 21.40 in via Della Faggiola, nel quartiere di Santa Maria. La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un’ambulanza della Pubblica assistenza di Pisa. I sanitari hanno trovato l’uomo confuso anche se cosciente. Tamponate le ferite, il personale della Pa ha condotto il giovanissimo in codice rosso (il più grave, soprattutto per la dinamica) al Pronto soccorso di Cisanello. E qui ai medici il 22enne ha ripetuto quanto già detto poco prima. “aggredito in strada da una decina di”.