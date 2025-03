Ilgiorno.it - Aggressione a bordo del treno. Ragazzo sfregiato con un coltellino

Leggi su Ilgiorno.it

Ennesimo episodio di violenza adi un, un fenomeno in crescita anche nella Bergamasca, con un uomo che, al termine di una lite, è statoal volto con un coltello. Il fatto è avvenuto ieri mattina intorno alle 8,20 sul convoglio regionale 10116 partito da Brescia e diretto a Bergamo. Ilera fermo alla stazione di Grumello del Monte, quando, per cause che sono ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, due stranieri si sono affrontati a muso duro, seminando il panico tra i numerosi viaggiatori presenti a quell’ora, tra cui anche una scolaresca della seconda superiore. Secondo quanto ricostruito, un uomo, con un cappuccio sulla testa e uno zaino grigio sulle spalle - così l’hanno descritto alcuni passeggeri - si è lanciato brandendo untra le mani contro un altro immigrato di 26 anni, sorprendendolo di spalle e sfregiandolo al volto, provocandogli un taglio sulla guancia di circa otto centimetri.