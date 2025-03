Bolognatoday.it - Aggredito un carabiniere in piazza XX Settembre. Arrestato un 19enne

Leggi su Bolognatoday.it

Nuovo arresto per spaccio di droga inXX, una zona ormai nota per episodi di piccola criminalità. In manette undi origine tunisina, senza fissa dimora e disoccupato.I fatti sono avvenuti proprio tra l’autostazione eXX, dove i carabinieri hanno notato.