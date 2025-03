Digital-news.it - AGCOM autorizza i primi canali Fast in Italia: via libera a Soap Latino e Soap Turco

L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, nella seduta del 19 marzo, ha rilasciato le prime duezioni per la fornitura di servizi di media audiovisivi alla societàChannel Network S.r.l. per i” e “”.Si tratta ditelevisivi lineari gratuiti della tipologia cd.channels, che trasmettono su protocollo IP e sono quindi accessibili esclusivamente su TV connesse a Internet.La concessione delle duezioni è stata effettuata in conformità all'articolo 4 del Regolamento adottato con la den. 295/23/CONS, il quale stabilisce che idebbano essereti sulla base di ogni singolo palinsesto offerto. Tale decisione valorizza la portata innovativa deichannels nella fruizione dei contenuti audiovisivi e la conseguente necessità di includerli nella medesima cornice disciplinare dei servizi di media audiovisivi.